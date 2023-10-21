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В Ростовской области сработали системы ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил об уничтожении воздушной цели системами ПВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

В Ростовской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«В 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область», — отметил он.

Голубев подчеркнул, что воздушная цель была уничтожена. Он поблагодарил военных за хорошую работу.

Как писали местные СМИ, в это время в небе над Ростовом раздался сильный грохот, в восточной части города сработали сигнализации. RostovGazeta также сообщала, что после шума в небе были замечены инверсионные следы как от ракеты.

До этого, 19 октября, Голубев также сообщал, что подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к региону. Никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнял губернатор.

20 октября о работе систем ПВО сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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