В Новосибирске мальчик вышел на улицу без верхней одежды и пропал

В Новосибирске разыскивают десятилетнего мальчика, который вышел из дома в легкой одежде. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Инцидент произошел в Первомайском районе города. По данным волонтеров, ребенок вышел из дома, после чего пропал. О возможных причинах произошедшего не сообщается.

Несмотря на холодную погоду в регионе, мальчик был одет в легкую одежду. На школьнике была синяя футболка, черные шорты и сине-белые кроссовки. Ребенок худощавого телосложения, с голубыми глазами и светло-русыми волосами.

На данный момент поиски продолжаются.

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