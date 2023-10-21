Три часа без туалета: пассажирка севшего на мель в Якутии парома рассказала об ожидании спасения

Паром, севший на мель на реке Лена, удалось сдвинуть с места, сейчас он направляется в Якутск. Об этом «Газете.Ru» сообщила пассажирка судна Айнас. По словам женщины, пассажиры провели на пароме около семи часов без еды и воды. Проблемы также возникли с туалетом.

«Паром выбрался с мели через семь часов, вытянули два парома. Сейчас плывем в город Якутск. В МЧС узнали о происшествии только через два часа, когда им позвонил пассажир [с просьбой] о помощи. Естественно, все эти семь часов мы находились без еды и воды. Туалет открыли только через три часа, ранее говорили, что у них «к сожалению нет туалета». Много людей с детьми, есть даже груднички. У меня самой ребенок», — рассказала Айнас.

Женщина отметила, что перевозчик начал возвращать пассажирам деньги, однако добиться этого удалось только угрозами.

«Деньги начали возвращать после угрозы, что на видео будем снимать. Ранее говорили подойти в понедельник офис. Про компенсацию вообще молчу, спасибо хоть деньги вернули. С пассажира [брали] 200 рублей, с машины — в зависимости марки. Мы заплатили 1100 рублей», — заключила она.

«Паром-4», перевозивший людей и автомобили, сел на мель на реке Лена в районе поселка Нижний Бестях в Якутии. Якутская транспортная прокуратура сообщила, что пострадавших нет. Ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Ранее российский корабль сел на мель недалеко от Мурманска.