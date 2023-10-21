Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам посоветовали забыть о тепле до мая

Синоптик Леус: зимние температуры придут со среды в Москву

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Со среды, 25 октября, в московском регионе ожидается погода как метеорологической зимой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве уже пятый день со среднесуточной температурой около или ниже плюс 5 градусов. Такая же ситуация в областных центрах соседних регионов. По словам специалиста, среднесуточная температура воздуха в столице будет близкой или ниже нуля градусов. О тепле можно забыть до мая, предупредил он.

В воскресенье, 22 октября, ожидаются ночные морозы до –6 градусов. Днем температура может быть не выше +5 градусов с послеполуденными осадками в виде мокрого снега с дождем.

Леус отметил, что в понедельник Москву и пригород накроет волна дождливого тепла и температура воздуха на короткое время повысится до +11 градусов. Однако уже во вторник столбик термометра не будет показывать выше +5. Местами может быть гололедица.

Также жителей Москвы и Московской области предупредили, что до конца октября возможен снегопад.

Ранее стало известно, что чаще всего покупают россияне в преддверии холодов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий