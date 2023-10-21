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В Пулково мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу и сорвал два рейса

В Пулково мужчина сорвал приземление двух рейсов

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Петербурге нескольким самолетам пришлось несколько раз облететь вокруг аэропорта из-за человека на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О неизвестном мужчине сообщил пилот самолета, который в тот момент должен был сесть в Пулково. Диспетчеры отдали распоряжение не приземляться, после чего служба безопасности начала искать человека.

Спустя некоторое время пилот другого самолета сообщил о том, что неизвестный человек мешает воздушному судну сесть. Экипажу отдали такое же распоряжение, как и в первом случае.

В результате мужчину задержали, его передали полиции. Полеты проходят в штатном режиме.

«Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта. Это не повлияло на операционную деятельность. Все рейсы выполнялись в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Ранее в Пулково пассажир заявил, что на борту бомба, потому что боялся лететь.

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