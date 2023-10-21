МЧС безуспешно пытается снять с мели паром с 50 пассажирами на реке Лене

Пассажиры парома, который сел на мель на реке Лена в Якутии, ожидают помощи в течение шести часов, передает «SD Новости Якутии».

На борту находятся 50 пассажиров, у некоторых маленькие дети, сообщает источник.

На видео, опубликованных СМИ, судно пытаются вытянуть с помощью буксира, однако все попытки пока безуспешны.

Один из пассажиров рассказал, что «МЧС совещается, просят подождать».

«Паром-4», перевозивший людей и автомобили, сел на мель днем в районе поселка Нижний Бестях. Пассажиры жалуются, что вынуждены сидеть в машинах без еды и воды, и грозят потребовать возврата денег за доставленные неудобства.

По данным kp.ru, на подходе второй буксир, принадлежащий ФБУ «Администрация Ленского бассейна». В случае если вытянуть паром не получится, людей эвакуируют, а работы продолжат в светлое время.

Якутская транспортная прокуратура сообщает, что пострадавших нет. Ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

17 октября на мель в Баренцевом море недалеко от Мурманска село грузовое судно «Александр Гусев».

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.