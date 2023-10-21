Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МЧС безуспешно пытается снять с мели паром с 50 пассажирами на реке Лене

Пассажиры севшего на мель в Якутии парома рассказали, что ждут помощи шесть часов

Пассажиры парома, который сел на мель на реке Лена в Якутии, ожидают помощи в течение шести часов, передает «SD Новости Якутии».

На борту находятся 50 пассажиров, у некоторых маленькие дети, сообщает источник.

На видео, опубликованных СМИ, судно пытаются вытянуть с помощью буксира, однако все попытки пока безуспешны.

Один из пассажиров рассказал, что «МЧС совещается, просят подождать».

«Паром-4», перевозивший людей и автомобили, сел на мель днем в районе поселка Нижний Бестях. Пассажиры жалуются, что вынуждены сидеть в машинах без еды и воды, и грозят потребовать возврата денег за доставленные неудобства.

По данным kp.ru, на подходе второй буксир, принадлежащий ФБУ «Администрация Ленского бассейна». В случае если вытянуть паром не получится, людей эвакуируют, а работы продолжат в светлое время.

Якутская транспортная прокуратура сообщает, что пострадавших нет. Ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

17 октября на мель в Баренцевом море недалеко от Мурманска село грузовое судно «Александр Гусев».

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий