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Россиянин повредил ногу на горе Коазой Лоам и не смог спуститься самостоятельно

В Ингушетии спасатели спустили с горы повредившего ногу альпиниста

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FotograFFF/Shutterstock

Спасатели Ингушении спустили с горы альпиниста, который получил травмы. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Турист отправился на гору в компании с другими путешественниками. Во время восхождения мужчина получил травму ноги, поэтому не мог двигаться без посторонней помощи.

Участники группы вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место. Несмотря на то, что маршрут туристов не был зарегистрирован, пострадавшего быстро обнаружили и оказали ему необходимую помощь.

Сотрудники МЧС помогли путешественнику спуститься и передали его медикам. На данный момент он находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.

Ранее в Непале российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину в горах.

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