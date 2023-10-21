В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского главу региона

Личности оскорбивших самарского губернатора Дмитрия Азарова удалось установить, они были задержаны. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
По его словам, негативным образом высказывавшимися в адрес главы региона стали два родных брата — уроженцы Таджикистана.
Как добавил Хинштейн, в Самаре молодые люди живут без родителей: мать в Москве, отец находится на родине.
Установлено, что братья долгое время терроризировали своих сверстников в округе, устраивая конфликты.
Старший из них уже арестован, а младшего поместили в центр временного содержания для последующей экстрадиции из РФ, обратил внимание депутат Государственной думы.
«Системная проблема, однако, от этого не решена», — указал Хинштейн.
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