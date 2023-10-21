Первый вице-премьер России рассказал о формировании стратегии внешнеэкономической деятельности

Правительство ведет подготовку новой стратегии внешнеэкономической деятельности страны, документ будет готов в течение двух месяцев, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках пленарной сессии международного экспортного форума «Сделано в России».

По словам Белоусова, в последнее время наблюдается взрывной рост системных рисков и неопределенности в мире. Он отметил, что этот процесс идет достаточно явно, начиная с кризиса 2009-2010 года, существенно ускорился в 2020-2021 годах и сегодня стал уже абсолютно очевидным.

Он добавил, что кризис базируется на нескольких факторах: на кризисе мировой регуляторики и торговых войнах; на накопленном кризисном потенциале ведущих стран мира; на том факте, что сегодня технологическая гонка превратилась уже в экономическую гонку и целый ряд стран делает попытки ограничить доступ к своим ключевым технологиям; на существенном влиянии климатической повестки.

«Все это ставит не только Россию, но и другие центры силы перед стратегическим выбором — что делать дальше», — отметил он.

Белоусов подчеркнул, что если раньше ключевым фактором успеха была эффективность встраивания в систему мировой экономической торговли, то сегодня это парадигма формирования собственной стратегической устойчивости.

Первый вице-премьер подчеркнул, что США и страны Евросоюза — прежде всего Германия, — выдвигают собственные долгосрочные проекты, по которым будут развивать свои анклавы. По его словам, этот процесс уже идет и продлится по крайней мере до конца текущего десятилетия, а скорее всего, затронет и часть следующего.

По его словам, Россия обладает всеми необходимыми возможностями для создания собственного анклава развития. По его словам, это означает, что необходимо выстроить два пространства. Первое пространство — интеграционное, где игроки обладают общими правилами игры и общей инфраструктурой. Это касается транспортной и энергетической инфраструктуры, правил доступа на рынки, технологического взаимодействия в виде стандартов и так далее.

И второе — это дальний круг опорных государств, с которыми выстраивается система партнерств уже в зависимости от специфики той или иной страны.