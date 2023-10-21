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В Киеве проходит митинг у здания мэрии

В Киеве люди у здания мэрии требуют направить часть бюджета столицы на нужды ВСУ

В Киеве проходит митинг у здания мэрии. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

По данным информационного ресурса, собравшиеся требуют, чтобы 20% столичного бюджета на 2024 год была направлена на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале октября сообщалось, что депутаты Киевского совета проголосовали за увеличение помощи военным на $34 млн. Как заявлял мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, деньги должны пойти на различные нужды армии.

В конце сентября у мэрии Киева прошла акция протеста против необоснованных трат из госбюджета во время военного положения.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в этом году власти привлекли в бюджет «незначительные суммы» на быстрое восстановление страны.

4 октября госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в Техасе заявил, что Соединенные Штаты изучают юридические опции, чтобы использовать $300 млрд замороженных активов РФ для помощи Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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