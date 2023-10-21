Два бензовоза столкнулись на трассе «Мирный – Ленск»

В Якутии в результате ДТП перевернулся бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Инцидент произошел на четвертом километре автодороги «Мирный – Ленск». Два автомобиля с цистернами столкнулись на дороге, в результате один из них перевернулся.

«Наблюдается розлив дизтоплива, объем розлива устанавливается», — сообщается в публикации.

После вызова, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, а также ГИБДД, представители администрации города и района.

Чтобы на месте не произошел пожар, специалисты обработали опрокинувшийся бензовоз пеной. Помимо этого, после откачки топлива место утечки также обработают специальным средством.

Для работы на месте происшествия было привлечено 26 человек и десять единиц техники.

Ранее в Москве грузовик столкнулся с бензовозом и опрокинулся на бок.