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В Москве произошло массовое ДТП с участием шести машин

В Москве на Марксистской улице столкнулись шесть машин

В Москве на Марксистской улице столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает Дептранс в официальном Telegram-канале.

На фото с места инцидента заметно, что один из автомобилей сильно пострадал. На место прибыла карета скорой помощи и сотрудники МЧС.

«Занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК. Организовано реверсивное движение по одной полосе», — сообщается в публикации.

По данным Госавтоинспекции региона, предварительно пострадали три человека. Об их состоянии не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Уфе водитель повредил пять автомобилей в момент, когда уходил от погони ДПС.

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