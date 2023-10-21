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Мужчина, просивший политубежища в Великобритании, совершил теракт из-за Палестины

Проситель убежища совершил теракт в Великобритании ради мести за сектор Газа

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Toby Melville/Reuters

Мужчина, попросивший политического убежища в Великобритании, совершил теракт на территории королевства ради мести за сектор Газа. Об этом сообщает The Telegraph.

Беженец прибыл в Великобританию в 2020 году. Он признался полиции, что совершил теракт «ради Палестины».

Представители британского парламента накануне заявили, что общественность должна быть предупреждена о том, что ситуация вокруг палестино-израильского конфликта может спровоцировать так называемые террористические атаки «одиноких волков».

Тем временем британская телерадиокомпания «Би-би-си» из-за давления на нее со стороны властей и инцидента у штаб-квартиры стала называть «запрещенной террористической организацией» радикальное палестинское движение ХАМАС, боевики которого с 7 октября атакуют территорию Израиля. При этом «Би-би-си» перестала использовать слово «боевики» в отношении ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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