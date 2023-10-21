Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Египетский КПП «Рафах» закрыли после проезда гумпомощи в Газу

CNN: КПП «Рафах» закрыли после прибытия в Газу грузовиков с гуманитарной помощью

Заработавший утром контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа закрыли после прибытия гуманитарной помощи. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным журналистов, преодолеть КПП удалось 20 грузовикам с гуманитарной помощью. Как уточнил корреспондент телеканала, груз принадлежал египетскому филиалу Красного Полумесяца.

Первый конвой с лекарствами, водой и едой должен был попасть в Газу еще 20 октября, однако «Рафах» открыли только утром в субботу. При этом пока не достигнута договоренность об эвакуации раненных из сектора, а также об открытии границы для выезда иностранных граждан.

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа началась после обострения палестино-израильского конфликта. 7 октября боевики движения ХАМАС вторглись в Израиль и захватили свыше 200 заложников, после чего ЦАХАЛ принял решение ликвидировать группировку палестинских радикалов, начав обстрелы Газы и прекратив поставки товаров, электричества, топлива и воды.

Ранее в МИД Британии оценили открытие КПП «Рафах» для гуманитарной помощи Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий