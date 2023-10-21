Египетский КПП «Рафах» закрыли после проезда гумпомощи в Газу

Заработавший утром контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа закрыли после прибытия гуманитарной помощи. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным журналистов, преодолеть КПП удалось 20 грузовикам с гуманитарной помощью. Как уточнил корреспондент телеканала, груз принадлежал египетскому филиалу Красного Полумесяца.

Первый конвой с лекарствами, водой и едой должен был попасть в Газу еще 20 октября, однако «Рафах» открыли только утром в субботу. При этом пока не достигнута договоренность об эвакуации раненных из сектора, а также об открытии границы для выезда иностранных граждан.

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа началась после обострения палестино-израильского конфликта. 7 октября боевики движения ХАМАС вторглись в Израиль и захватили свыше 200 заложников, после чего ЦАХАЛ принял решение ликвидировать группировку палестинских радикалов, начав обстрелы Газы и прекратив поставки товаров, электричества, топлива и воды.

Ранее в МИД Британии оценили открытие КПП «Рафах» для гуманитарной помощи Газе.