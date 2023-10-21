Эксперт рассказала как избежать рисков при покупке квартиры

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала газете «Известия» как избежать риска покупки квартиры с обременением.

По словам эксперта, при покупке недвижимости необходимо самостоятельно проверить действительны ли паспорт и доверенность у собственника, ведутся ли исполнительные производства, идут ли против него судебные процессы и не числится ли он в списке банкротов.

Как указала Мищенко, покупатель может запросить ЕГРН, выписку из домовой книги, единый жилищный документ, справку по капитальному ремонту и отсутствию задолженности по коммунальным услугам и копию финансового лицевого счета, чтобы убедиться, что в квартире не зарегистрированы другие люди.

Эксперт отметила, что, если покупатель рассматривает квартиру, которая ранее была приобретена с использованием материнского капитала, важно получить соответствующую справку и узнать, нет ли нарушений порядка распределения долей детям. Кроме того, от продавца необходимо получить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а если собственник уже в возрасте — освидетельствование об общем состоянии здоровья.

Специалист уточнила, что самостоятельная проверка — важный этап, однако окончательное решение о покупке вторичной квартиры лучше доверить профессионалу.

В числе серьезных обременений, с которыми может столкнуться покупатель, — ситуация, когда объект находится в залоге у банка. В этом случае все зависит от того, является ли собственник банкротом, находится ли он в предбанкротном состоянии и есть ли у него задолженности.

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