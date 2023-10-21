В Екатеринбурге вторые сутки не могут найти 15-летнего школьника

В Екатеринбурге добровольцы ищут 15-летнего школьника, который ранее ни разу не убегал из дома. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» по Свердловской области.

По данным волонтеров, подросток пропал в Пионерском районе. В день исчезновения молодой человек был одет в куртку синего цвета с бело-красными полосами на рукавах и шее. Помимо этого, на нем были брюки темно-коричневого цвета и кроссовки. Юноша носит очки с диоптриями.

На данный момент в поисках школьника принимают участие не только добровольцы, но и полиция.

Как сообщает Е1, сначала родители пытались самостоятельно отыскать сына, но в результате обратились к специалистам. В последний раз школьника видели в Пионерском районе. Раньше он не пропадал из дома.

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