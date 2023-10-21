Пропавший под Хабаровском вертолет Robinson вышел на связь

Вертолет Robinson в Хабаровском крае, о потери связи с которым сообщалось ранее, вышел на связь. Об этом сообщил представитель регионального ГУ МЧС, передает РИА Новости.

Представитель ведомства уточнил, что происшествий не случилось, силы МЧС не привлекались.

До этого Telegram-канал «112» сообщал со ссылкой на источник, что вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском.

В сентябре под Вологдой разбился частный вертолет Robinson.

В мае сообщалось, что в Конаковском районе Тверской области вертолет Robinson R66 опрокинулся при взлете и сразу же совершил жесткую посадку.

До этого на территории Брянской области, близ границы Украины, произошло четыре падения вертолетов и истребителей. Первое произошло в городе Клинцы, второе — в Унечском районе, третье и четвертое — в деревне Истровка.

Ранее вертолет не смог обнаружить упавшую в расщелину российскую альпинистку из-за лавины.