Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отец рассказал о состоянии американки, которая провела 13 дней в плену ХАМАС

Отец освобожденной из плена ХАМАС американки рассказал о состоянии дочери

close
100%
Government of Israel/Reuters

Гражданка США Натали Шошана Раанан, которую накануне освободило из плена радикальное палестинское движение ХАМАС, чувствует себя хорошо, ей оказывается необходимая помощь. Об этом рассказал отец 17-летней девушки Ури Раанан в интервью Daily Mail.

Натали Шошана Раанан и ее мать Джудит Тай Раанан провели в плену у палестинских радикалов 13 дней. Женщины вернулись на территорию Израиля без видимых телесных повреждений.

«Она мне ничего не сказала. Но она сказала мне, что они хорошо к ней относились, и у нее все хорошо», — поделился Ури Раанан.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что ХАМАС пытается расположить к себе Вашингтон, именно поэтому две американки были освобождены по «гуманитарным соображениям».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий