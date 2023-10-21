Отец рассказал о состоянии американки, которая провела 13 дней в плену ХАМАС

Гражданка США Натали Шошана Раанан, которую накануне освободило из плена радикальное палестинское движение ХАМАС, чувствует себя хорошо, ей оказывается необходимая помощь. Об этом рассказал отец 17-летней девушки Ури Раанан в интервью Daily Mail.

Натали Шошана Раанан и ее мать Джудит Тай Раанан провели в плену у палестинских радикалов 13 дней. Женщины вернулись на территорию Израиля без видимых телесных повреждений.

«Она мне ничего не сказала. Но она сказала мне, что они хорошо к ней относились, и у нее все хорошо», — поделился Ури Раанан.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что ХАМАС пытается расположить к себе Вашингтон, именно поэтому две американки были освобождены по «гуманитарным соображениям».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.