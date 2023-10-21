В Израиле обратились к соотечественникам в Египте и Иордании

Совет национальной безопасности Израиля принял решение повысить до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

Согласно данной рекомендации, израильским гражданам, находящимся на территории двух стран, следует как можно быстрее покинуть их.

«СНБ повышает предупреждение о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до четвертого уровня (высокая угроза) и рекомендует не посещать эти страны», — говорится в сообщении канцелярии премьера.

Также было повышено до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, которое рекомендует отказаться от необязательных поездок в данную страну.

В канцелярии пояснили, что в связи с обострением конфликта в последние дни в различных странах мира, особенно на Ближнем Востоке, наблюдалось значительное обострение анти-израильских протестных акций.

До этого в FT подчеркивали, что Израиль разорвет связи с сектором Газа после окончания войны.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.