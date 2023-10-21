Имущество украинских олигархов в Крыму продадут за миллиард рублей

Крымские власти рассчитывают получить свыше 1 млрд рублей до конца 2023 года от продажи национализированного имущества украинских олигархов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей», — написал парламентарий.

На открытых аукционах размещены извещения о продаже коммерческих объектов, объектов санаторно-курортного назначения, а также жилых помещений, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Принять участие в торгах может любой желающий.

Константинов напомнил, что с начала года крымские власти реализовали на торгах восемь лотов на сумму порядка 820 млн рублей, которые также поступили в бюджет республики. Одна только сделка по продаже части магазинов сети «Эпицентр», принадлежащей ООО «РусЛайн Ко», принесла казне около 500 млн рублей.

Ранее в Крыму заявили, что квартира Зеленского пользуется большим спросом у покупателей.