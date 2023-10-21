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В Швеции предложили пожизненно сажать подростков-преступников

Лидер правой партии Швеции предложил ввести пожизненные сроки для подростков

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Depositphotos

Лидер правой партии «Шведские демократы» Джиммис Окессон заявил, что возраст уголовной ответственности нужно понизить с 15 до 13 лет, а в некоторых случаях стоит наказывать подростка пожизненным заключением. Об этом пишет РИА Новости.

В эфире Шведскому радио депутат отметил, что «если вы достаточно взрослый» для насильственного преступления, то возраст позволяет понести справедливое наказание по закону.

«Преступные сети вербуют 10- и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12–13-летние, а стрельбу в некоторых случаях проводят 14–15-летние», — заявил Окессон.

Правящие партии в Швеции уже начали обсуждать законодательную инициативу о снижении возраста наступления уголовной ответственности, отметил депутат.

До этого драка школьников на спортивном объекте в шведском Эскильстуне привела к госпитализации четырех человек с ножевыми ранениями. Всем пострадавшим порядка 15 лет, трое из них получили ножевые ранения в верхнюю часть тела.

Ранее шведский министр Стенергард допустила депортацию тех, кто симпатизирует ХАМАС.

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