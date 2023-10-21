Россиян предостерегли от поездок в четыре страны Ближнего Востока

Минэкономразвития рекомендовало российским гражданам воздержаться от туристических поездок в Израиль, Ливан, Иорданию, Палестину на фоне палестино-израильского вооруженного конфликта. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.



Российских туристов, уже находящихся в указанной зоне, призвали быть осторожными в действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и выполнять их указания.

Российским туроператорам, турагентам министерством рекомендовано приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до стабилизации обстановки.

Туроператорам напомнили, что необходимо информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры по поездкам в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии с российским законодательством.

На этой неделе также Министерство иностранных дел РФ рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок на Ближний Восток.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.