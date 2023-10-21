В Госдуме захотели вернуть доски почета на предприятиях

Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин заявил, что на российские предприятия необходимо вернуть доски почета. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, доски почета могут стать дополнительной мотивацией, чтобы хорошо учиться, работать и добиваться высот. Он обратил внимание, что в России время героев специальной военной операции (СВО), что должно быть освещено на предприятиях, где они работают.

Чаплин напомнил, как во времена советской власти на всех крупных предприятиях были доски почета. Тогда на красной доске размещали ударников предприятий. И в то же время была практика черных досок, куда размещали имена нарушителей, пьяниц и прогульщиков. Однако доски позора — это лишнее, считает депутат. При этом он уверен, что доски почета с дополнительным поощрением вернуть стоит.

Он отметил, что даже в школах и учебных заведениях есть свои доски почета. По его словам, молодое поколение тоже активно развивает добровольчество, проводит в стране много полезных благотворительных акций, и это тоже должно быть вознаграждено.

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