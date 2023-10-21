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Врач назвала анализы для выявления рака на ранних стадиях

Врач Малиновская заявила, что скрининг может выявить рак на ранних стадиях

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Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская рассказала порталу «Доктор Питер» об анализах, способных выявить рак на ранних стадиях.

По словам специалиста, если вовремя обратиться к врачу и выявить онкологию, можно добиться стойкой ремиссии. Малиновская выделила четыре анализа, которые помогут спасти жизнь. В их числе простатический специфический антиген (ПСА), скрининг на определение риска развития рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь, а также определение генетической предрасположенности к раку молочной железы

Врач отметила, что перед прохождением скрининговых обследований необходимо проконсультироваться с врачом — при этом не стоит назначать себе анализы самостоятельно.

«Вы потратите время, начнете лишний раз переживать, если увидите не те результаты. Однако отклонения от нормы могут быть индивидуальной особенностью пациента, а не признаком патологического процесса», — указала Малиновская.

До этого врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявляла, что консервы в металлических банках могут повысить артериальное давление и увеличить риск развития рака, если употреблять их регулярно.

Стало известно также, что ученые из Северо-Западного университета в Чикаго создали инструмент для оценки шансов на выживание больных раком пациентов при помощи искусственного интеллекта.

Ранее был разработан высокоточный калькулятор выживаемости при раке.

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