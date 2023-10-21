Врач назвала анализы для выявления рака на ранних стадиях

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская рассказала порталу «Доктор Питер» об анализах, способных выявить рак на ранних стадиях.

По словам специалиста, если вовремя обратиться к врачу и выявить онкологию, можно добиться стойкой ремиссии. Малиновская выделила четыре анализа, которые помогут спасти жизнь. В их числе простатический специфический антиген (ПСА), скрининг на определение риска развития рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь, а также определение генетической предрасположенности к раку молочной железы

Врач отметила, что перед прохождением скрининговых обследований необходимо проконсультироваться с врачом — при этом не стоит назначать себе анализы самостоятельно.

«Вы потратите время, начнете лишний раз переживать, если увидите не те результаты. Однако отклонения от нормы могут быть индивидуальной особенностью пациента, а не признаком патологического процесса», — указала Малиновская.

До этого врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявляла, что консервы в металлических банках могут повысить артериальное давление и увеличить риск развития рака, если употреблять их регулярно.

Стало известно также, что ученые из Северо-Западного университета в Чикаго создали инструмент для оценки шансов на выживание больных раком пациентов при помощи искусственного интеллекта.

Ранее был разработан высокоточный калькулятор выживаемости при раке.