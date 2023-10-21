В секторе Газа эвакуируют пять приютов после требований Израиля

Пять школ в секторе Газа, которые были превращены в приюты для перемещенных жителей анклава, планируют эвакуировать в срочном порядке после требований Израиля, передает телеканал Sky News Arabiya, ссылаясь на Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) .

«Израиль проинформировал нас о необходимости как можно скорее эвакуировать людей из всех этих зданий (5 школ)», — приводит заявление БАПОР телеканал.

В этом подразделении ООН также выразили сожаление в ответ на требование израильской стороны. В БАПОР отметили, что агентство «сделало все, что могло, чтобы опротестовать и отвергнуть это решение».

Накануне в МИД России назвали число эвакуированных из Израиля россиян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.