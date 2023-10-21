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Стал известен список болезней, которыми можно заразиться от кошек

Ветеринар Гольнева предупредила о риске заражения глистами и бешенством от кошек

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12News

Домашние кошки могут стать источником различных опасных заболеваний — от бешенства до стафилококка. Об этом рассказала «Вечерней Москве» ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Она напомнила, что при близком контакте с питомцем можно подхватить гельминтов или лишай. По словам специалиста, заразиться глистами животное может даже не выходя на улицу, личинки в квартиру могут попасть с обувью.

«Человеку они передаются при уборке туалета или через шерсть питомца», — уточнила Гольнева.

Если кота подобрали на улице, у него может быть лишай или блохи. А вот риск заражения от питомца токсоплазмозом минимален.

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