Стал известен список болезней, которыми можно заразиться от кошек

Домашние кошки могут стать источником различных опасных заболеваний — от бешенства до стафилококка. Об этом рассказала «Вечерней Москве» ветеринарный врач Татьяна Гольнева.
Она напомнила, что при близком контакте с питомцем можно подхватить гельминтов или лишай. По словам специалиста, заразиться глистами животное может даже не выходя на улицу, личинки в квартиру могут попасть с обувью.
«Человеку они передаются при уборке туалета или через шерсть питомца», — уточнила Гольнева.
Если кота подобрали на улице, у него может быть лишай или блохи. А вот риск заражения от питомца токсоплазмозом минимален.
19 октября россиянам рассказали, что делать, если кошка не пьет воду.
Накануне опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показал, что большинство россиян одобряют идею создания зоополиции.
Ранее в Британии в приют для животных попала кошка с двумя носами