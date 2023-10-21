Школа в секторе Газа подверглась удару после визита Байдена в Израиль

Школа в городе Хан-Юнис в секторе Газа подверглась удару через несколько часов после окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября, передает телеканал NBC News, ссылаясь на местные органы здравоохранения.

По данным вещателя, через несколько часов после того, как американский лидер отбыл из Израиля, в школе в этом городе произошел взрыв. Его жертвами стали по меньшей мере пять человек, еще десятки пострадали.

Уточняется, что это учебное учреждение находится в ведении агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не ответила на просьбу NBC News прокомментировать произошедшее.

До этого Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.