Симоньян сообщила о гибели 12 членов семьи оператора RT в Газе

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после израильских обстрелов сектора Газа погибли 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, среди погибших — брат оператора, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники. Она указала, что без отца остались две девочки — трех и пяти лет.

Симоньян также выразила соболезнования Эльдерре и его родственникам.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.