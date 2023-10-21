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Назван алкоголь, который можно пить при похудении

Диетолог Гудкова посоветовала при похудении пить сухое вино

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Depositphotos

Люди, находящиеся на диете, могут себе позволить отдельные виды алкоголя в ограниченных количествах. Об этом рассказала Lentе.ru врач-диетолог, нутрициолог Дарья Гудкова.

По ее словам, в бокале полусладкого вина содержится 80 --100 килокалорий, в полусухом — 78. Поэтому, худеющим людям необходимо отдавать предпочтение сухим винам.

«Они, если так можно выразиться, самые «диетические», — объяснила Гудкова.

Эксперт напомнила, что в сухих винах из красных сортов винограда есть ресвератрол. Это вещество обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, оно может нормализовать давление и препятствует старению.

Гудкова подчеркнула, что для достижения эффекта худеющим стоит исключить из рациона сахар, соль и другие виды алкоголя. Пару сухому вину должна составлять пища, насыщенная жирами и белками. Трапеза с алкоголем перед сном, по мнению врач-диетолога, добавит проблем с засыпанием.

В начале октября стало известно, что популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей.

Ранее ГД приняла в первом чтении законопроект о повышении акцизов на табак и вино.

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