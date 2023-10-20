Воздушная тревога продлилась в Севастополе около двух часов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она продлилась 1 час 45 минут. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги», — написал Развожаев.

Воздушная тревога прозвучала в пятницу, 20 октября в 17:27 по местному времени (совпадает с московским). В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным властей, над морем в районе Любимовки была сбита ракета.

Воздушная тревога продлилась до 19:12.

До этого в городе уже объявляли тревогу. Развожаев позднее сообщил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. По его словам, ни люди, ни инфраструктура не пострадали.14 октября в Севастополе также звучали сирены.

В сентябре ВСУ совершили удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе крылатыми ракетами.

Ранее спикер ВСУ рассказал, когда на Украине будут объявлять воздушную тревогу.