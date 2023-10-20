Калининградский областной суд начал рассмотрение дела о геноциде жителей СССР

Калининградский областной суд приступил к рассмотрению дела по факту геноцида советских граждан нацистами на территории бывшей Восточной Пруссии, сообщается на сайте проекта «Без срока давности».

В основу иска легли архивные документы, материалы уголовного дела из 15 томов, возбужденного СК РФ по ст. 357 УК РФ (геноцид).

Как пояснил заместитель прокурора области Евгений Процевский, представителями надзорного ведомства изучили архивные документы и показания очевидцев тех событий.

«По результатам этой работы были установлены доказательства совершения преступлений в бывшей Восточной Пруссии в нынешних границах Калининградской области», — заявил Процевский.

По данным прокуратуры, на территории современной Калининградской области действовало не менее 56 лагерей для военнопленных и принудительно переселенных. Самый крупный — «Шталаг-1А» — был расположен в поселке Нагорное. Через него прошло более 250 тыс. военнопленных.

На сайте проекта «Без срока давности» отмечается, что в лагерях русские военнопленные содержались под особой охраной, в отдельных бараках. На груди имели отличительную нашивку «SU». Питание военнопленных было скудным, истощение их доходило до предела. Рабочий день длился по 14 часов, в бараках на 100 человек размещались до 500 заключенных. За малейшее непослушание заключенных жестоко избивали.

В судебном заседании Евгений Процевский рассказал подробности совершенных зверств: издевательствах, пытках, об опытах, производимых над пленными детьми, об использовании подросткового труда.

Во время судебного процесса был озвучен факт массовой расправы над узниками концлагерей.

Суд заслушал свидетельские показания россиян, чьи родители во время Великой Отечественной войны были угнаны в концлагеря на территории Восточной Пруссии.

Также участники процесса изучили видеозапись опроса бывшей узницы концлагеря, освобожденной советскими войсками в 1945 году.

Следующее судебное заседание состоится 24 октября.

Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже семнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской и других областях страны.