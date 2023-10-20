В Кривом Роге произошли взрывы

В Кривом Роге прозвучали взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

В ряде областей объявлена ракетная опасность, отмечает канал.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. В 8:19 мск тревога была объявлена в Харьковской области, через 13 минут сирены стали слышны и в Днепропетровской области.

Также воздушная тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.