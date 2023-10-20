В Финляндии рассказали подробности расследования ЧП на Balticconnector

Полиция Финляндии сообщила, что во время расследования повреждения газопровода Balticconnector работает над версией о причастности к произошедшему контейнеровоза Newnew Polar Bear. Об этом говорится в сообщении полиции в соцсети X (бывший Twitter).

«В ходе предварительного расследования полиция установила, что передвижения китайского судна Newnew Polar Bear, работающего под флагом Гонконга, соответствуют времени и месту повреждения трубы», — говорится в сообщении.

Полиция отметила, что именно по этой причине сосредотачивает расследование на выяснение причастности этого судна к случившемуся.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в 1 в районе Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

Ранее глава МИД Эстонии заявил, что взрыв на Balticconnector можно считать атакой на объект НАТО.