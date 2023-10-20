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«Суперсобака» спрыгнула с пятого этажа дома и не пострадала

Daily Star: собака спрыгнула с пятого этажа дома, не пострадала и удивила соцсети

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Пользователей соцсетей удивила «суперсобака», которая спрыгнула с пятого этажа здания и не пострадала, пишет Daily Star.

Собака, прославившаяся в соцсетях, бегала по строящемуся зданию на высоте пятого этажа, пока ее снимали на видео очевидцы. Подбежав к краю дома, животное спрыгнуло вниз и пролетело несколько метров, ударившись об забор.

Несмотря на это, собака осталась невредимой и спокойно убежала в неизвестном направлении, а кадры с ее участием начали расходиться по сети.

«Собака продолжает ходить после прыжка с пятого этажа», — подписал публикацию автор поста.

Увиденное настолько впечатлило зрителей, что некоторые прозвали животное «суперсобакой».

«Есть собаки, у которых девять жизней? Ударился об землю и покатился как чемпион», — пошутили комментаторы.

Ранее в Иране арестовали агента по недвижимости за передачу прав на квартиру собаке.

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