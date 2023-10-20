Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о воздушной тревоге в городе.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — говорится в сообщении.

18 октября сообщалось, что в Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу.

Спустя 16 минут тревога была отменена.

До этого в городе уже объявляли тревогу. Развожаев позднее сообщил, что в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. По его словам, ни люди, ни инфраструктура не пострадали.

14 октября в Севастополе также звучали сирены.

В сентябре ВСУ совершили удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе крылатыми ракетами. Сообщалось, что корабли и объекты в Севастопольской бухте пытались атаковать три безэкипажных катера. Патрульный корабль «Василий Быков» поразил все морские дроны.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.