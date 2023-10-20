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Психолог объяснил любовь подростков к энергетикам

Психолог Северный: с помощью энергетиков подростки узнают свои возможности

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Pixabay

В любви подростков к энергетикам нет ничего необычного, поскольку, употребляя их, они в том числе, пытаются нащупать границы своей личности и сознания, а также узнать собственные возможности. Об этом в интервью Общественной службе новостей заявил президент ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. По его словам, именно в подростковом возрасте происходит становление психики человека.

«Подростки всегда — во все времена и в наше время тоже — экспериментируют со своим сознанием. Они модифицируют его, пытаются понять его границы. Проще говоря, хотят выяснить, что они могут, а чего они не могут сделать. И поэтому ищут разные способы, как бы собственное сознание изменить. Это и алкоголь, и энергетические напитки, это и различные формы рискового поведения», — объяснил Северный.

Кроме того, по его словам, в подростковом возрасте у людей еще не завершен процесс созревания мозга и нервной системы, поэтому они могут быть склонны к импульсивному поведению и необдуманным поступкам.

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 5,1 тыс. человек, большинство россиян поддерживают идею запретить продавать энергетики несовершеннолетним на федеральном уровне. Две трети опрошенных запрещают своим детям пить энергетические напитки, но только 36% уверены, что дети их слушаются.

18 сентября депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вновь поставить вопрос о запрете на федеральном уровне энергетиков для несовершеннолетних.

Ранее россиянам назвали симптомы передозировки кофеином.

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