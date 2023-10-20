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«Все уже предрешено»: стало известно, верят ли россияне в судьбу

«КП»: более половины россиян верят в судьбу

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Karl-Heinz Spremberg/Global Look Press

Более половины (54%) россиян верят в судьбу, показал опрос kp.ru. В исследовании приняли участие 5,7 тыс. человек.

Эти респонденты считают, что «все уже предрешено» и от их усилий ничего не зависит.

«Мы очень зависим от обстоятельств. Человек только косвенно влияет на свою судьбу, к сожалению», — поделился мнением один из участников опроса.

При этом четверть россиян уверены, что жизнь человека зависит не от судьбы, а от него самого. По их мнению, в судьбу верят только те люди, которые не могут бороться с ленью и страхами и брать ответственность за свою жизнь.

«Думаю, в основном, судьба определяется выбором людей», — отметила респондентка.

Оставшиеся 21% опрошенных сказали, что не могут однозначно ответить, существует ли судьба.

Исследование Яндекс Аренды, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство россиян не верит ни в какие приметы.

И все же для 14% все народные мудрости — это не шутки. Еще 27% верят только в некоторые, самые распространенные приметы. Одна из таких, например, про кошку: чтобы было счастье в доме, первой должна войти именно она. Для 36,3% участников опроса это поверье одно из самых убедительных.

Ранее стало известно, что россияне просят изменить им линию судьбы на ладони в салонах красоты.

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