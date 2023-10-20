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В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа

Более 2,1 млн человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье

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В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах – вблизи железнодорожных станций,
торговых центров, автовокзалов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Вакцинация на данный момент является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий. В настоящий момент в Подмосковье прививку сделали уже более 2,1 млн человек», - рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

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