В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах – вблизи железнодорожных станций,

торговых центров, автовокзалов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Вакцинация на данный момент является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий. В настоящий момент в Подмосковье прививку сделали уже более 2,1 млн человек», - рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.