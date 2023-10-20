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Двух подростков арестовали по делу об избиении прохожих в Петербурге

Суд в Петербурге арестовал до 17 декабря двух подростков по делу об избиении прохожих

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Евгений Биятов/РИА Новости

Двух несовершеннолетних молодых людей заключили под стражу по делу об избиении прохожих в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ходатайство следствия 20 октября рассмотрел и удовлетворил Красносельский районный суд. Подростки пробудут в СИЗО по 17 декабря 2023 года. Аналогичную меру пресечения избрали Сеймуру М., совершеннолетнему возможному участнику избиений.

Молодых людей задержали 18 октября наряду с другими предполагаемыми участниками массовых избиений, уроженцами Азербайджана. В квартирах подозреваемых прошли обыски. На задержанных завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Известно, что избиения петербургских прохожих записывались на видео, которые потом получили широкое распространение в соцсетях, после чего инцидент и получил огласку. В Telegram-канале, распространявшем треш-ролики, подростки называли себя «азербайджанской мафией». Когда в дело вступили правоохранители, авторы канала удалили из него все видеоролики с драками.

Подробнее о ситуации, а также о том, как с ней связан организатор экстремистского движения «Мужское государство» (организация запрещена в России) Владислав Поздняков, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге нашли первых потерпевших от «азербайджанской мафии».

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