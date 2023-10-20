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В МИД РФ назвали число эвакуированных из Израиля россиян

МИД РФ: из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около шести тысяч человек

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Saleh Salem/Reuters

Из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около шести тысяч человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, Москва продолжает плотную работу с властями Египта и Израиля для выхода из сектора Газа граждан РФ, обратившихся за содействием в эвакуации. Уточняется, что возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются.

Ведомство также рекомендовало гражданам России воздерживаться от поездок в регион, а особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское представительство в секторе Газа продолжает эвакуационную работу с гражданами РФ, которые сейчас находятся в палестинском анклаве. По словам представителя Кремля, в секторе Газа на данный момент находятся много россиян, жизнь которых находится под угрозой.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял, что власти страны ведут диалог с РФ по ситуации с Израилем каждый день. Он также говорил о том, что правительство Палестины окажет помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет.

Ранее МИД России призвал Израиль и Палестину к скорейшему началу переговоров.

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