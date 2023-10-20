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Людей в Австралии напугал мощный взрыв и вспышка света

New York Post: австралийцев напугал сгоревший в атмосфере обломок астероида

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7News Australia/YouTube

Жителей Австралии напугал мощный взрыв и вспышка света в небе, пишет New York Post.

Как рассказали очевидцы инцидента, около девяти часов вечера они увидели вспышку в небе, а потом услышали громкий взрыв. Не понимая, что произошло, люди начали искать информацию в местных соцсетях.

Чуть позже астроном Австралийского национального университета Брэд Такер рассказал, что в земной атмосфере сгорел обломок астероида размером с баскетбольный матч.

«Поскольку он движется очень быстро, когда столкнулся с земной атмосферой, люди услышали именно этот звуковой удар», — рассказал специалист.

Астроном добавил, что чем меньше астероид, тем труднее его обнаружить. Скорее всего, обломки данного небесного тела сгорели в атмосфере и не долетели до поверхности Земли.

Ранее ученые установили, что древний наконечник стрелы оказался изготовлен из эстонского метеорита.

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