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МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок на Ближний Восток

МИД РФ: россиянам стоит отказаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Газу

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Fatima Shbair/AP

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок на Ближний Восток в связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении указано, что сейчас в регионе продолжаются обстрелы израильской территории и сектора Газа. Кроме того, зафиксированы вооруженные инциденты вблизи «голубой линии» между Ливаном и Израилем.

«Настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории», — говорится в публикации.

Также в министерстве призвали россиян соблюдать осторожность и принимать меры для обеспечения своей безопасности, если они все же оказались в указанных государствах. Как отметили в дипломатическом ведомстве, гражданам стоит избегать посещения зон столкновений и обращать внимание на рекомендации местных властей.

В конце представители МИД РФ уточнили, что руководство страны продолжает сотрудничать с Египтом и Израилем для эвакуации российских граждан из сектора Газа. Речь идет о людях, которые самостоятельно обратились к властям за помощью.

Кроме того, Москва внимательно следит за ситуацией с авиасообщением в регионе. По данным министерства, в настоящее время у россиян есть возможность вылететь домой из Израиля, Ливана и Иордании.

Ранее в Кремле рассказали о работе российского представительства в секторе Газа по вопросу эвакуации граждан.

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