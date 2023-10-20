Сексолог поставила диагноз Павлу Дурову по полуобнаженным фото

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров пытается привлечь внимание женщин, так как сейчас он переживает кризис среднего возраста, считает сексолог Юлия Варра. Культ тела и полуобнаженные фотографии, которые он выкладывает в соцсети, не являются признаком наличия у него сексуальных проблем, отметила она в интервью НСН.

По мнению специалиста, для человека нормально хвастаться своими достижениями, что как раз наблюдается в случае Дурова, так как добиться такой формы – непросто.

«Человек существо интеллигентное, но в плане половых инстинктов мы устроены так же, как весь животный мир, – считает она. – Если павлин распушает красивый хвост, то что может показать мужчина? В частности, красивый торс. Думаю, это кризис мужчины среднего возраста, когда пора уже показывать павлиний хвост. К сороковнику человек начинает осмысливать, чего же он достиг».

Миллиардер не демонстрирует свой финансовый достаток, так как это не вызывает у него эмоций, а состояние его тела – это древний паттерн в попытках привлечь женское внимание, отметила Варра.

Слухи о том, что у публикующего подобные фотографии Дурова есть какие-то сексуальные проблемы, она называла ошибочным мнением. По ее словам, совсем необязательно подобные действия таят за собой скрытые комплексы.

«Для мужчины выставлять свои достижения на публику – нормальная биологическая стратегия, которая свойственна всем самцам животного мира», – отметила эксперт, подчеркнув, что действия Дурова направлены именно на женщин, а не «бесполых подписчиков».

Напомним, Павел Дуров регулярно публикует в соцсетях фотографии с обнаженным торсом. Очередной такой снимок он выложил накануне, сопроводив его постом с размышлениями о развитии цивилизации.

Ранее сообщалось, что Дуров отшутился по поводу своего возраста, заявив, что ему уже 12 лет как 27.