Жителя Украины посадили в тюрьму за отказ от службы в армии

Три года тюрьмы получил житель Харьковской области на Украине за уклонение от службы в армии. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Как уточняет РИА Новости, приговор 44-летнему мужчине вынес Балаклейский районный суд. Его признали виновным в попытке избежать мобилизации.

Подсудимый получил повестку в феврале 2023 года, после чего скрывался от военкомата на даче знакомых. В итоге его нашли и задержали. На суде мужчина объяснил попытку избежать призыва тем, что не может взять оружие и направить его на другого человека.

Указ о всеобщей мобилизации действует на Украине с 25 февраля 2022 года. Также в стране ввели режим военного положения, при котором мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать территорию государства.

В октябре 2023-го на Украине стали разворачивать мобильные блокпосты для выдачи повесток, которые, как говорят очевидцы, раздают всем подряд. Также утверждается, что за неявку в военкомат украинским гражданам начали блокировать банковские карты.

Ранее на Украине составили петицию с просьбой ужесточить наказание за коррупцию в военкоматах.