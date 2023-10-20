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В Петербурге пьяный мужчина на эскалаторе свалился на женщину, она сломала ногу

В Петербурге нетрезвый мужчина на эскалаторе упал на женщину

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина на эскалаторе свалился на женщину, из-за чего она упала и сломала ногу. Об этом сообщает «Мойка78». Инцидент произошел на станции метро «Старая Деревня».

По информации издания, 56-летняя петербурженка поднималась на эскалаторе. Впереди нее стоял другой пассажир, который в какой-то момент не удержался на ногах и упал назад, сбив с ног пострадавшую. Она ударилась ногой.

Карета скорой помощи доставила женщину в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом большеберцовой кости и ушиб плеча. Пострадавшую поместили в травматологическое отделение.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент. Полиция устанавливает личность мужчины.

Тем временем, полиция Санкт-Петербурга пытается найти водителя электромобиля Tesla белого цвета, который накануне вечером снес забор и вылетел на тротуар на Васильевском острове. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе местного управления МВД.

Ранее Илон Маск восхитился станцией петербургского метрополитена.

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