В Петербурге ищут психбольного рецидивиста в пижаме, сбежавшего из машины скорой

В Санкт-Петербурге судимый за разбой рецидивист сбежал из машины скорой помощи. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел 20 октября в Невском районе города. По информации издания, невменяемому пациенту, отправленному на принудительное лечение, удалось сбежать из автомобиля на углу улиц Коллонтай и Бадаева.

По предварительным данным, мужчина был осужден за разбой. До этого он неоднократно попадал под суд за имущественные и наркотические преступления.

Как уточняется, беглец был одет в синюю клетчатую пижаму, синюю куртку и резиновые ботинки, среди особых примет — татуировка в виде штрихкода на руке.

Ранее экс-майор из Сургута, пытавший задержанных, выслушал приговор и сбежал из зала суда.