Путин увеличил численность Росгвардии

Российский президент Владимир Путин приказал увеличить штатную численность центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность <...> в количестве 2297 единиц », — говорится в документе.

Таким образом, численность центрального аппарата Росгвардии вырастет почти на 200 человек, так как ранее штатная численность центрального аппарата Росгвардии находилась в пределах 2 100 единиц.

В указе отмечается, что предыдущий правовой документ о штатной численности центрального аппарата ведомства потерял силу, а новый в нее вступил.

До этого депутат Александр Хинштейн сообщил о внесении Госдуму законопроекта о появлении у Росгвардии собственной госинформсистемы в сферах частной охранной деятельности, оборота оружия и вневедомственной охраны.

Ранее Госдума поддержала уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии.