Стало известно о проблемах больниц в секторе Газа из-за блокады

Директор агентства по оказанию помощи CARE в Палестине Хиба Тиби заявила, что функционирование больниц сектора Газа нарушено. Об этом она сообщила в эфире CNN.

«Сотрудница агентства по оказанию помощи заявила, что из-за нехватки топлива, воды и электричества больницы в Газе «не функционируют», а в некоторых случаях «выходят из строя», — говорится в сообщении канала.

Также не хватает топлива для работы водоочистных сооружений и перевозки воды населению сектора Газа.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Египет и поехал к КПП «Рамах» на границе с Газой. Гутерриш намерен лично проконтролировать отправку первых грузовиков с гуманитарной помощью жителям Газы. По данным египетского Красного Полумесяца, общий объем международной гуманитарной помощи, поступившей с момента начала событий в Газе, составил 2138,5 тонн.

Ранее Израиль согласился пропустить гуманитарную помощь из Египта в сектора Газа.