Женщину арестовали после того, как она изнасиловала партнера, брата и сестру

Во Франции 34-летняя женщина была отправлена за решетку после обвинений в изнасиловании со стороны партнера и родственников. Об этом сообщает Actu17.

В июне прошлого года житель департамента Эссонн рассказал жандармам о том, что его сожительница проникла в него пальцами во время секса. Хотя перед этим мужчина, по его собственным словам, сказал ей, что не хочет этого. Пострадавший оставил жалобу, в которой назвал произошедшее изнасилованием.

Полицейские, работавшие над этим делом, допросили подозреваемую и ее близких. Тогда же выяснилось, что с 1997 по 2010 годы женщина совершала сексуальное насилие над своими братом и сестрой. Тогда потерпевшие, как уточняется, еще были несовершеннолетними.

В итоге подозреваемую отправили под стражу. В сентябре суд предъявил ей обвинение и отправил в тюрьму.

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