Андрей Турчак назвал фиксацией сотрудничества открытые отделений «Единой России» в ЛДНР

Открытие отделений «Единой России» в ЛДНР в прошлом году является фиксацией долгого сотрудничества партии с регионами. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, сообщается на сайте партии.

По его словам, сегодня Донецкое реготделение партии стало крупнейшим в стране. Оно насчитывает 126 тысяч членов, в Луганском – 36 тысяч человек. Работу, которую ведут коллеги в республиках, по достоинству оценили жители в ходе прошедшей избирательной кампании, отметил Турчак.

«Единая Россия» на первых в истории республик российских выборах одержала более чем убедительную победу. При высочайшей явке партия получила около 75% голосов. Такое доверие людей – результат работы наших донецких и луганских коллег», — сказал секретарь Генсовета.

Он отметил, что с первых же дней в ряды «Единой России» в ДНР и ЛНР влились десятки тысяч человек из ведущих общественных организаций «Донецкая Республика» и «Мир Луганщине».

«Несмотря на все сложности по сути военного времени, за прошедший год нам многое удалось сделать. В республиках работают партийные проекты, реализуется народная программа, построена разветвленная сеть местных и первичных отделений», — пояснил Турчак.

Он подчеркнул, что впереди – много работы по восстановлению, развитию республик, по народной программе. «Вместе со всем справимся. Вместе победим!» - заключил он.